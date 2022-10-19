Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtar tutuklandı - Son Dakika
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Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtar tutuklandı

19.10.2022 21:44

Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtar tutuklandı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muhtarlar Günü'nde bir muhtar, tartıştığı kişiyi silah ile vurarak öldürdü.

Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtar tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Muhtarlar Günü'nde bir muhtar, tartıştığı kişiyi silah ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Muhtar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ezine'deki bir restorantta meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan bir grup arasında bulunan Muhtar E.B. ile Hasan Umut Durmaz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, muhtar olan E.B., taşıma ruhsatı bulunan silah ile Hasan Umut Durmaz'a 2 el ateş etti. Kurşunların sol göğüs altına isabet ettiği Durmaz, hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Muhar E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhar E.B. emniyetteki ifadesindesinde şunları söylemişti, "Yemek yediğimiz esnada adıma kayıtlı 17 ST 740 plakalı aracımı masada bulunan Kadir Yılmaz'a olaydan bir gün önce şifahen 295 bin TL tutarında satmıştım. Alacağım tutar karşısında çek alacaktım. Ancak bu mantıklı olmadığı için satıştan vazgeçtim. ve bu işlem resmi olarak kayıtlara geçmedi. Gerçekleşmeyen bu satış işlemi yemek esnasında gündeme geldi ve masada bulunan ismini sonradan öğrendiğim 25-30 yaşlarında iri yapılı genç Hasan Umut Durmaz isimli şahıs bana hitaben 'sen şerefsizsin, sen adam mısın, sözünde durmamışsın' diyerek ayağa kalktı ve benim sağ dizimin altına tekme attı ve aramızda itişme oldu. Bu esnada üzerimde bulunan beylik tabancamı vücuduma iki eliyle sarılarak almaya çalıştı. Ben silahımı almaması için silahımı korumaya çalıştım, boğuşma kısa bir süre devam etti. Bu esnada silah patladı. Silahın kaç kere patladığını hatırlamıyorum. Olay esnasında ben de alkollüydüm ve karşı taraf da alkollüydü. Olay yerinden kaçmadım, olay yerine gelen kolluk görevlilerine teslim oldum, silahı rızamla teslim ettim. Olay ile ilgili hatırladıklarım bunlardan ibarettir. Ben Hasan Umut Durmaz isimli şahsı tanımam, daha önce hiç görüşmedim, ne iş yaptığını bilmem" dedi.

Kaynak: İHA
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Muhtarlar Günü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muhtarlar Günü'nde cinayet işleyen muhtar tutuklandı - Son Dakika

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