Elazığ'da muhtarlık seçimlerinde aralarında husumet başlayan 2 grup kavgaya tutuştu: 3 ağır yaralı - Son Dakika

Elazığ'da muhtarlık seçimlerinde aralarında husumet başlayan 2 grup kavgaya tutuştu: 3 ağır yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Yurtbaşı Beldesine bağlı Kıraç köyünde önceki muhtarlık seçimleri nedeni ile aralarında husumet başlayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi Kıraç köyü Munzuroğlu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceki muhtarlık seçimlerinde husumet bulunan İ.A. D.A. F.A.T. ve kimliği belirlenemeyen 4 kişi, muhtar N.A.'nın evine gelerek burada bulunan A.Y., R.Y. ve T.Y. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine R.Y. belinden çıkardığı tabanca ile D.A., İ.A. ve F.M.T.'ye ateş ederek ağır yaraladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli R.Y. ekipler tarafından olay yerinde kullandığı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.