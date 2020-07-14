Son dakika haberleri... Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı; 200'den fazla ilçenin kaymakamı değişti - Son Dakika

DAİRE başkanlığı, genel müdürlük, vali yardımcılığı ve kaymakamlıklara ilişkin, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 427 mülki idare amirinin görev yeri değişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, 'Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar' başlığı ile yer alan kararnameye göre; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Buna göre; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'na Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Gazi Levent Kurtoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanlığı'na Derik Kaymakamı Hakan Kafkas atandı. Ayrıca, İller İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Göç İdaresi, Hukuk Hizmetleri, Strateji Geliştirme genel müdür yardımcılıkları ve daire başkanlıklarına da atamalar yapıldı.

200'DEN FAZLA İLÇENİN KAYMAKAMI DEĞİŞTİ

Ayrıca 83 kaymakam ise çeşitli illere vali yardımcısı olarak atandı. 44 ilin vali yardımcısı da başka şehirlere yine vali yardımcısı olarak atandı. 35 vali yardımcısı ise kaymakamlık görevine getirildi.