Son dakika haberleri... Mülteci çocuklar parkla uyum sağlayacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mülteci çocuklar parkla uyum sağlayacak
16.03.2021 10:09
Son dakika haberi... Yunusemre Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle ilçede yaşayan mülteci çocukların da güzel vakit geçirebilmesi için Atatürk Mahallesi'nde oyun parkı yaptı.
Yunusemre Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle ilçede yaşayan mülteci çocukların da güzel vakit geçirebilmesi için Atatürk Mahallesi'nde oyun parkı yaptı. Yapılan parkla göçmen çocuklarla mahallede yaşayan çocukların sosyal uyumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Yunusemre Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ortaklığı ile Manisa Atatürk Mahallesi'nde çocuk oyun parkı oluşturdu. Çalışma kapsamında ev sahibi topluluk ve göçmenlerin kullanımı için bir oyun parkının onarımı yapıldı, ekipman desteği verilerek parkın kurulumunu gerçekleştirdi. Çalışmayla mahallede yaşayan ve göçmenler arasındaki sosyal uyumun güçlendirilmesi amaçlanırken, yeni park mahalledeki bütün çocukları sevindirdi. - MANİSA
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