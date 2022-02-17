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Son dakika haberleri: Mülteci kılığındaki terörist Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mülteci kılığındaki terörist Kayseri'de yakalandı

17.02.2022 16:23
Son dakika haberleri: Mülteci kılığındaki terörist Kayseri'de yakalandı

Bir son dakika haberine göre PKK/YPG terör örgütü saflarında Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu askerleriyle çatışan terörist, sığınmacı kılığında geldiği Türkiye'de yakalandı.

PKK/ YPG terör örgütü saflarında Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu askerleriyle çatışan terörist, sığınmacı kılığında geldiği Türkiye'de yakalandı. Teröristin Şanlıurfa üzerinden ülkeye giriş yaptığı ve Kayseri'de bir adreste saklandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG terör örgütü saflarında Türk ve Suriye Milli Ordusu askeriyle çatışan Ercivan T. isimi teröristin harekat sonrası mülteci kılığında yasa dışı yollarla Suriye sınırından geçerek Şanlıurfa'ya geldiği bilgisine ulaştı. Teröristin Türkiye'de örgüte bilgi aktarmaya devam ettiğini belirleyen ekipler, Kayseri'deki bir adreste yaşadığını tespit etti. Şanlıurfa'dan hareket eden özel ekip, teröristi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şanlıurfa'ya getirilen terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröristin ifadesinde PKK/YPG terör örgütü saflarında Türk askeriyle çatıştığını ve mülteci kılığında geldiği Türkiye'de örgüte resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve konum bilgileri aktardığını itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Terörist, Türkiye, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Mülteci kılığındaki terörist Kayseri'de yakalandı - Son Dakika


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