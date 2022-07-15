Son dakika haberleri: Muradiye'de şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Muradiye'de şehit mezarları ziyaret edildi

15.07.2022 18:33
Son dakika haberleri: Muradiye'de şehit mezarları ziyaret edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarları ziyaret edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarları ziyaret edildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, beraberindeki Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Oğuzhan Akyol, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Müftüsü Eyüp Babat ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri hep birlikte dua etti. - VAN

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Kaynak: İHA

Muradiye, Hisarcık, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Muradiye'de şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika

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