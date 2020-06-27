Son dakika haberleri... Muradiye yüzme havuzu haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Muradiye yüzme havuzu haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı

Son dakika habere göre Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisi yüzme havuzu, normalleşme sürecinde korona virüs tedbirlerine uyularak haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisi yüzme havuzu, normalleşme sürecinde korona virüs tedbirlerine uyularak haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı.

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisi yüzme havuzu 18 Haziran Perşembe günü itibariyle haftanın 7 günü saat 09.00 - 16.00 arasında hizmet vermeye başladı. Normalleşme süreci kapsamında açılan havuzda tüm hijyen ve bu konuda açıklanan kurallara uyuluyor. Tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken; antrenörler gözetiminde havuza gelenlerin ateşi ölçülerek el dezenfektesi yapılıyor. Maskeler havuz güvertesinde çıkarılıyor. Hizmet alan kişilere dolaplar kullandırılmıyor. - MANİSA

Yunusemre, Muradiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Muradiye yüzme havuzu haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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