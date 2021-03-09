Son dakika haberleri! Murat Dağı'na kayak evi ve telesiyej müjdesi - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz İlçesinde bulunan ve bölgenin en önemli turizm merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne yatırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin en önemli Turizm merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne kayak evi ve telesiyej kazandırma çalışmaları için start verildi.

Kütahya'nın hatta bölgenin tek kayak merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi bu süreçte hem kayak evi hem de telesiyej yatırımlarına kavuşmasıyla önemli bir kayak merkezi olarak yerini Alacağını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Ülkemizde hem termali hem de kayağı bir arada bulunduran en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muratdağı Termal Kayak Merkezimize kayak evi ve telesiyej sistemi çalışmaları kapsamında kış turizmi için yapılacak olan yatırımlar ile hem bölgemize hem de ilçemize katkısı çok daha fazla olacaktır" dedi.

Başkan Akçadurak, "Kayak Merkezimizde ki tesislerin niteliğini ve kalitesini her geçen gün arttırıyoruz. Burada, bu güzel doğa şartlarında, çam ormanlarının içerisinde cazibe merkezi olan kayak merkezimizde ziyaretçi ve yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. Diğer kayak merkezlerinde olmayan birçok avantaja sahip olan Muratdağımız yapılan yatırımlarla bölgemizin parlayan yıldızı haline geldi. Kayak merkezimizin yatırımlara kavuşmasında emeği geçen herkese Gediz halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA