Son dakika haberleri... MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA - Son Dakika

Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ı gözaltına alan polislerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Murat Kartal'ın 2 polis tarafından sahte gözaltı yapılarak bir şebekeye teslim edildiği ortaya çıkmış. Polislerin teslim ettiği suç örgütü tarafından öldürülen Kartal'ın cesedi Büyükçekmece'de gömüldüğü arazide 4 gün süren çalışma sonucu bulurdu.

Kartal'ı gözaltına almak için evinin önünde bekleyen polislerin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Evin önünde bekleyen 2 polisin bir süre kendi aralarında konuştuğu görülüyor.