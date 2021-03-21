Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzeloba Mahallesi 2267 Sokak'ta bulunan bir sitenin birinci katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Dairede kalanlar, çevredekilerin de yardımı ile dışarıya çıkarıldı, sitede oturan bazı kişiler ise terasa çıktı.
İtfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde hasara yol açan yangının, klima iç ünitesinden çıktığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Muratpaşa'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika