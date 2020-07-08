Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca kurban satış ve kesim noktası olarak belirlenen alanlarda hazırlıkların başladığını söyledi. Muratpaşa'da 2 satış ve 8 kesim noktası tespit edilirken Uysal, satış yerlerine kontrollü giriş sağlanacağını, kesim yerlerinde ise randevu sisteminin uygulanacağını ifade etti.



Muratpaşa'da, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerleri belirlendi. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, Muratpaşa'da 8 noktayı kurban kesim yeri, Ermenek ve Bayındır mahallerindeki iki noktayı da kurban satış alanı olarak belirledi. Muratpaşa Belediyesi de belirlenen alanlarda hazırlık çalışmalarına başladı.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek ve Bayındır mahallerindeki kurban satış yerlerinin ayını zamanda kurban kesim yeri olarak hizmet vereceğini belirtirken bu yerlerle birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sigorta ve Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün, Sedir mahalleleri kapalı pazarlarının kurban kesim yeri olarak düzenleneceğini kaydetti.



Randevulu sistem



Muratpaşa Belediyesi'nin geçmiş bayramlarda uyguladığı randevulu kesim hizmetinin bu yıl da devam edeceğini kaydeden Başkan Uysal, randevularının Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı üzerinden verileceğini belirtti. Kesim yerlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkeziyle birlikte gerçekleştireceği 20 saatlik kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursunu başarıyla tamamlamış veya kasaplık belgesi sahibi personelin görev alacağını belirten Uysal, kurban kesimlerinin Muratpaşa Belediyesi'nce ücretsiz gerçekleştirileceğini söyledi.



Girişler kontrollü olacak



Korona virüs tedbirleri kapsamında satış ve kesim yerlerinde en az 1.5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edileceğini, maske takmanın zorunluğu olacağını dile getiren Uysal, "2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ uyarınca, satış alanında 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak" dedi.



Ateşi olanlar alınmayacak



Uysal, satış ve kesim yerleri girişlerinde vatandaşlarını ateşinin ölçüleceği ve 38 derecenin üzerinde ateşi olanların girişlerine izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Uysal, ayrıca hem satış hem de kesim yerleri girişlerine ve alanda belirlenen noktalara el antiseptiği yerleştirileceğini de ifade etti. - ANTALYA