ARTVİN'in Murgul ilçesinde jandarma ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatılan 4 köyde, denetimlerini sürdürüyor. Tedbirlere uyan köy sakinleri, vakaların düşüşe geçip, karantinanın sona ermesini bekliyor.Murgul'a bağlı Çimenli, Ardıçlı, Osmaniye ve Akantaş köylerinde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 29 Ekim'de karantina uygulaması başlatıldı. Jandarma ekipleri, köylerin giriş ve çıkışlarını kapattı. Bölgede ekipler, önlem ve kontrollerini sürdürürken, tedbirlere uymaya özen gösteren köy sakinleri de, vakaların düşüşe geçip, 10 gün daha sürecek karantinanın, sona ermesini bekliyor.