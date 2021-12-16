Son dakika haberleri! Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi projesine bakanlık onayı verildi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent trafiğini rahatlatmak için sunduğu Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi Yapım Projesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca onaylandığı bildirildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bölgedeki tren yolu nedeniyle Mürselpaşa kara yolu ile Gıda Çarşısı arasındaki yoğun trafiğin rahatlatılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce sunulan projeyi bakanlık yetkililerinin onayladığını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapım izni verildiğini ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesi noktasında belediyenin önünde bir engel kalmadığını dile getiren Dağ, kentteki CHP'li belediyelerce kendilerine gelen proje ve yatırıma önyargısız yaklaştıklarını, birçok projeye katkı verdiklerini bildirdi.

İzmir'e fayda sağlayacağına inandıkları projelerin Ankara'da takipçisi olduklarını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Söz konusu İzmir'in kronik hale gelmiş ve bir türlü çözüme kavuşturulmamış meseleleri olduğunda tavrımız her zaman hemşehrilerimizin menfaatinden yana olacaktır. Özellikle son iki yıl içerisinde kent trafiğinin artık çekilemez hale geldiğinin ve bu durumdan her kesimden vatandaşlarımızın şikayetçi olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, hem trafiği rahatlatması hem de insanların hayatına, zamanına ve ailesiyle geçirecekleri vakte katkı sunması bağlamında bu projenin onaylanmasını önemsedik.

Projenin hayata geçirilmesi hususunda top artık İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndedir. İzmir'in genelinde trafiğin rahatlaması için birçok köprülü kavşak, alt geçit ve yol düzenlemesi çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin daha fazla zaman kaybetmeden bu sorunları icracı ve çözümcü bir bakış açışıyla ele alması gerekmektedir."