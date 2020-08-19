Son dakika haberleri: MUŞ Polis ekipleri koronavirüs denetimi yapıp broşür dağıttı - Son Dakika

Polis ekipleri koronavirüs denetimi yapıp broşür dağıttı

MUŞ'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin işlek caddesinde koronavirüs salgını ile mücadele noktasında genel denetleme yaptı. Denetim sırasında polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe, maske ve temizlik gibi konular noktasında uyarıp, bilgilendirici broşürler dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk günden bu yana koronavirüs salgını ile mücadele noktasında denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. İstasyon Caddesi üzerinde salgınla mücadele noktasında sosyal mesafe, maske ve temizlik konuları hakkında denetleme yapan polis ekipleri, özellikle maskesiz vatandaşları uyararak, maske dağıtımı yaptı. Ayrıca vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizliğinin öneminden söz eden polis ekipleri, dikkatli olunmasını istedi.

Denetim çalışmaları kapsamında yapılan uyarıların yanı sıra polis ekipleri vatandaşlara, 'Sağlık her şeyden önce gelir. Lütfen düğünlerde tedbirsiz davranmayın.', 'Hayvana yapılan şiddette sessiz kalma!', 'Hepsi sana geri dönecek. Doğaya çöp atma!' ve 'Emniyet kemeri hayat kurtarır' başlıkları altında hazırlanan el broşürlerini dağıtarak, bilgilendirmeler yaptı.