Son dakika haberleri! MUŞ Sulama kanalını imece usulü temizlediler - Son Dakika

Sulama kanalını imece usulü temizlediler

MUŞ'a bağlı Özdilek köyünde aşırı yağıştan dolayı çamurla dolan yaklaşık 5 kilometrelik sulama kanalı, vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizlendi.

Merkeze 18 kilometre uzaklıkta 150 hane ve yaklaşık bin 500 nüfusa sahip olan Özdilek Köyü'nde yaşayanlar, yağmur sularının taşıdığı çamurla dolan su kanalını temizlemek için harekete geçti. 1990 yılında yapılan ve 5 kilometrelik bölümü çamurla kaplanan su kanalı için köylüler, geleneksel bir çalışma olan imece usulünü tercih etti. İş makinesinin çalışmasına elverişli olmayan arazide 5 metrelik bölümlerde ellerinde kazma küreklerle temizliğe başlayan 100 kişi bir günde kanaldan tonlarca çamur çıkardı.

Özdilek Köyü Muhtarı Yavuz Tanış, "Köylüler olarak her yıl bu su kanalını açıyoruz. Herkesin az çok bir bahçesi, bir tarlası olur. Herkes kendine göre geliyor bu kanalı açıyor. Kendi ihtiyacını buna göre gideriyor. Köylülerime ben teşekkür ediyorum. Anons ettiğimiz zaman herkes severek, koşarak gelip kanalı açıyor. Herkes bu kanalı ücretsiz, anlının akıyla, şerefiyle gelip açıyor. Parasız, sadece kendi ihtiyacı için gelip açıyor" dedi.

İl özel idaresi tarafından 2019 yılında başlanan kapalı kanal sistemi inşaatının yarım kaldığını belirten muhtar Tanış, rogarlardaki arıza sebebiyle kapalı kanalların tamamlanamadığını bildirdi.