Yangına kısa sürede müdahale ettiklerini anlatan Algan, "İki araç 4 personelle bölgeye intikal ettik. Diğer araçlarımız da bizi takip ettiler. Çok şükür alttaki evlere yangın sıçramadı. Maddi hasarlı bir yangındı. Mesken sahiplerine geçmiş olsun. Ölü ve yaralı yok." dedi.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.