Son dakika haberleri: Muş'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Açıklamada, "Aşağıyongalı köyünde Kovid-19 pozitif vakaların çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün dün saat 23.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Aşağıyongalı köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

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