Muşlu annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Muş'ta, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler bekleyişlerini kararlılıkla sürdürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen aileler, oturma eylemi başlattı. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak slogan attı.

Oğlu 2014 yılında dağa götürülen anne Gülbahar Teker, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 aydır Muş'ta eylemini sürdürdüğünü ve iki yılda Diyarbakır'da eylem yaptığını hatırlattı. Ne HDP'den ne de PKK'dan korkmadığını vurgulayan anne Teker, "Bir çocuk dağda kalana kadar yine de eyleme devam edeceğim. Ben de, Ayşegül Biçer gibi eylem yapıyorum. Muhammet, gel teslim ol ceza yok oğlum. Ben hastayım, kardeşin Cuma hasta gel teslim ol. Anneni, babanı, kardeşini seviyorsan gelip teslim olursun. Devlette ceza yok, bir şey yok. Seni bekliyorum" dedi.

"Çok şükür Türk bayrağının altında yaşıyoruz"

Eyleme katılan anne Naciye Sönmez Yıldız da, 15 yaşındaki oğlu Osman Sönmez Yıldız'ın, 2015 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde okul okuduğu sırada PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "6 senedir çocuğumu kaçırdılar. Çocuğum 15 yaşındaydı ve okul okuyordu, hiçbir şey bilmiyordu. Kim çocuğumu kandırıp götürdüyse Allah onun işini rast getirmesin. Ben oğlumu istiyorum. Osman nerede sesimi duyuyorsa gelsin. Çok şükür Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Devletimizden memnunuz, özgürüz, insanlık var. Türkiye'de insanlık var ama dağda insanlık yok. Oğlumu kandırıp götürdüler. Devletimiz iyidir, Müslümandır, insandır. Oğlum çıkıp gelsin ben ona sahip çıkacağım. Neyim var, neyim yok onun üzerine harcayacağım" diye konuştu.

"Yedi yıldır çocuğumu bekliyorum"

Kızı 2015 yılında dağa kaçırılan Süheyla Yenilmez ise "HDP'den çocuğumu istiyorum. Çocuğumu versinler. Yedi yıldır çocuğumu bekliyorum gelsin artık. Sümeyye, beni duyuyorsan, sağsan gel yavrum. Ceza yok bir şey yok gel ben senin arkandayım" ifadelerini kullandı.

(Uğur Ulu-İHA)