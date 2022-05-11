Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

11.05.2022 13:15
Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

Son dakika gündem haberi... Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi.

Aileler, çocuklarına da teslim olmaları çağrısında bulundu.

Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ve dernek üyeleri, eylem yapan ailelere ziyarette bulunarak destek verdi.

Annelerden Gülbahar Teker, gazetecilere, dağda bir çocuk bile kalmayıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyleyerek, "Biz buradayız, gitmiyoruz. Çocukları HDP'den istiyorum. Bu çocuklar artık gelsin, anneler ağlamasın. Gelsin devlete teslim olsun. Biz HDP ve PKK'dan korkmuyoruz." dedi.

Baba Şemsettin Özcan da eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

"Bütün partilere diyoruz, gelin bize destek verin." ifadesini kullanan Özcan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı versinler. Bayram geçti çocuklarımızı göremedik. Çocuklarımızı özlüyoruz. 6 yıldır çocuğumun yüzünü görmemişim. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP çocuğumu nasıl götürmüş PKK'ya vermişse öyle de getirsin. Çocuklarımızı alana kadar eyleme devam ediyoruz. Burayı terk etmeyeceğiz. Bizi buradan kimse kaldıramayacak. HDP'nin arkasından gitmeyin. HDP'nin Kürtlerle ilgisi yok. HDP'ye destek vermeyin. Şehit ailelerine diyoruz, gelin bize destek verin."

"Yıllar geçse de onların yanında olacağız"

Başkan Korkmaz da çocuklar bir saat eve gelmediğinde ailelerin saatlerce ağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu annelere herkesin destek olması gerektiğine inanıyoruz. Kendinizi onların yerine koyun. Biz Engelliler Haftası'nda en büyük farkındalığın buraya gelerek ailelere destek olmak olduğuna inanıyoruz. Herkesin buraya gelmesini istiyoruz. Ailelerin yaşadığı çok zor bir süreç. Engelliler olarak eylem başladığı günden beri ailelerin yanında olduk. Her zaman yanlarında olacağız. Defalarca Diyarbakır'da anneleri ziyarete gittik. Şimdi de burada onların yanındayız. Gerekirse yıllar geçse de onların yanında olacağız."

Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü
Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

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Halkların Demokratik Partisi, Terör, Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika
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