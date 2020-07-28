Muş'ta polis ve jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yollarda denetimlerini artırdı.

Bitlis-Muş kara yolunda bayram öncesi polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, sürücülere ve vatandaşlara İçişleri Bakanlığınca bastırılan broşürler dağıtılarak çikolata ikram edildi.

Uygulamada çocuklara düdük hediye eden ekipler, sürücüleri trafik kullarına uymaları konusunda uyardı.

Ekiplere teşekkür eden otobüs sürücüsü Sezer Çakar, denetimlerle trafik kazalarının büyük ölçüde önleneceğini belirterek, "Bayram öncesi trafik kazaları maalesef çoğalıyor. Bu nedenle tedbir amaçlı yapılan uygulama çok faydalı olacaktır." diye konuştu.