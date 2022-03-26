Son dakika haberleri! Muş'ta jandarma öğrencilere tarihi yerleri gezdirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Muş'ta jandarma öğrencilere tarihi yerleri gezdirdi

26.03.2022 13:14
Son dakika haberleri! Muş'ta jandarma öğrencilere tarihi yerleri gezdirdi

Son dakika haber: İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hep birlikte el ele projesi" kapsamında Malazgirt ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hep birlikte el ele projesi" kapsamında Malazgirt ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gülkoru Köyü Ortaokulundan getirilen 34 öğrenciye "1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi"ni gezdirdi.

Müze ziyareti sonrası öğrencilere sinema filmi "120" ve TİM Jandarma videoları izletildi. Jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Malazgirt, Jandarma, Gülkoru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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