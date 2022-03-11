Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı - Son Dakika
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Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı

11.03.2022 21:00

Son dakika 3. sayfa haberi... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı Muş'ta Karasu Köprüsü üzerinden nehre atlamak isteyen genci polis ekipleri kurtardı.

Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı

MUŞ - Muş'ta Karasu Köprüsü üzerinden nehre atlamak isteyen genci polis ekipleri kurtardı.

Olay, 18.30 sıralarında Muş- Bingöl karayolu üzerindeki Karasu Köprüsü'nde yaşandı. Bir kişinin köprünün üstünde şüpheli davranışları üzerine çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye polis, AFAD, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihara teşebbüs eden A.Ç.'yi ikna etmeye çalışan İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun girişimi sonuç vermedi. İkna çabası sonuç vermeyen A.Ç.'nin dalgınlığını fırsat bilen polis, anlık refleksle genci bulunduğu yerden yukarıya çekti. Kontrol altına alınan genç, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen'de bölgede ekiplere destek oldu.

Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı
Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı

YORUMLAR
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Bingöl, Polis, 112, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Köprüden atlamak isteyen genci polis kurtardı - Son Dakika


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