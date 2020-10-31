Son dakika haberleri: Muş'ta PKK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

MUŞ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar sonunda Kızılağaç beldesi Sağlık köyü Dibekli mezrası bölgesinde 25 Ekim günü operasyon yaptı. Güvenlik korucularıyla birlikte yapılan operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 3 adet savunma tipi el bombası, 3 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 5 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, 16 elektrikli fünye, 100 gram TNT, 10 metre infilaklı fitil, 1 el telsizi, 1 ampermetre, 14 elektronik devre kartı, 1 metre led ışık, muhtelif miktarda kalaşnikof mühimmatı, 6 deri kütüklük, hücum yeleği ve silah bakım yağı ele geçirildi.