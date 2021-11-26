Polis ekipleri öğretmenlere uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı - Son Dakika

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Muş'ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, lise öğretmenlerine uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda, madde bağımlılığı, kullanımı ve önemi, narkotik madde çeşitleri, uyuşturucu satılan ve kullanılan mekanlar, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri hakkında bilgiler verildi.

Okul müdürü Nesim Aytepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, gündelik hayatta çocukların gençlerin sağlığını tehdit eden birçok unsur olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığı ve uyuşturucu konusunda çocukları korumada bilinç sahibi olunması gerektiğini anlatan Aytepe, polis ekiplerince verilen eğitimlerin değerli olduğunu kaydetti.