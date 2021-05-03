Son dakika haberleri... Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Muş'ta polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden biri de tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğünce 28 Nisan 2021 günü gerçekleştirilen operasyonda; 1 kalaşnikof, 1 tabanca, 2 kalaşnikof şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 5 adet 7,62x39 mm silah fişeği, 8 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 yivsiz av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği ile 1 kütüklüğün ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıstan birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve bir kişinin ise tutuklandığı kaydedildi. - MUŞ