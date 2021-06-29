Son dakika haberleri: Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde silah, mühimmat ve Hint keneviri ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı Hint kenevir ekimi" ve "silah ve mühimmat kaçakçılığı"yla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda keskin nişancı tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 99 keskin nişancı tüfek fişeği, tabanca, 3 tabanca şarjörü, 51 tabanca fişeği, 91 kök kenevir ve 15 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.