Muş'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs'ta yapılan tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramada, 1 milyon 500 bin lira değerinde 36 senet/çek, 3 alacak verecek defteri, tapu senedi, 760 bin lira değerinde 2 gayrimenkul satış sözleşmesi, 600 bin lira değerinde 2 borç sözleşmesi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerden biri jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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