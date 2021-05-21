Muş'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs'ta yapılan tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, 1 milyon 500 bin lira değerinde 36 senet/çek, 3 alacak verecek defteri, tapu senedi, 760 bin lira değerinde 2 gayrimenkul satış sözleşmesi, 600 bin lira değerinde 2 borç sözleşmesi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden biri jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.