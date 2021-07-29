Son dakika haberleri: Muş Valisi İlker Gündüzöz'den "aşı konusunda bilimsel olmayan tavsiyelere uymayın" çağrısı - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Memleketimize düşman grupların aşının (Kovid-19) zararlı ve yan etkileri konusunda bilimsel olmayan tavsiyeleri olabiliyor. Bunlar provokatör ve belli merkezlerden yönetiliyor. Bunlara itibar etmeyelim." dedi.

Vali Gündüzöz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sürekli mutasyona uğrayarak yeni varyantlar şeklinde salgına tesir ettiğini söyledi.

Salgınla ilgili kendilerine düşen bir takım görevlerin olduğunu ifade eden Gündüzöz, vaka ve ölümlerdeki azalışın zaman zaman rehavete neden olabildiğini ancak tüm dünyada ve Türkiye'de salgının devam ettiğini aktardı.

Hükümetin salgında etkili bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Pek çok ülkeye göre daha iyi durumdayız. Rehavet nedeniyle maske takmayı, mesafeyi korumayı ve hijyen tedbirleri almayı gevşetebiliyoruz. Bunu maalesef Muş'ta görüyoruz. Vatandaşlarımızı ilgili sivil memurlar ve kolluk kuvvetlerimiz uyarıyor. Bunun yanında İl Sağlık Müdürlüğü canla başla mücadele ediyor. Bu salgınla mücadelenin kahramanı sağlıkçılarımızdır. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz. Maske artık takılmayabilir gibi bir durum söz konusu değil. Aşılama son derece önemli. Aşı oranlarının artması lazım. Kıymetli vatandaşlarımıza muhakkak aşıya gidin diyoruz."

Gündüzöz, salgından korunmak için herkesin aşı yaptırması gerektiğini söyledi.

"Aşı olmuyoruz, kul hakkına giriyoruz"

Kentte aşı olan kişi sayısının artırılması için ekiplerin gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirten Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Aşı olmuyoruz, kul hakkına giriyoruz. Muş'ta maske konusunda bir gevşeme vardı. Denetimleri artırdık, bundan sonra da artarak devam edecek. İstemesek de idari cezalar vermeye devam edeceğiz. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bize görev vermiş, biz bu sorumluluğu yerine getirmek adına her türlü çareye başvuracağız. Yaptırım uygulayacağız. Muş, Türkiye ortalamasının altında, son günlerde aşıda bir artış var. Eğer biz maske takmasak ve aşı olmasak sonuçları çok daha ağır olur. Hepimiz daha fazla etkileniriz. Şu anda çok endişe edeceğimiz durumda değiliz ama artış devam ediyor. Bir müddet sonra çok endişeleneceğiz bir duruma gelebiliriz."

Gündüzöz, aşı konusunda bazı kesimlerin topluma yanlış bilgi verdiğine dikkati çekerek, "Memleketimize düşman grupların aşının zararlı ve yan etkileri konusunda bilimsel olmayan tavsiyeleri olabiliyor. Bunlar provokatör ve belli merkezlerden yönetiliyor. Bunlara itibar etmeyelim. Biz dinen bilime ve akla hürmet eden bir toplumuz. Onun için 'İlim Çin'de bile olsa gidip alınız' diyen bir peygamberlerin ümmetiyiz. Bilim adamları bugün diyor ki aşı olmaktan başka çare yok." ifadelerini kullandı.