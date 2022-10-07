Son dakika haberleri | "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da 4 zanlı tutuklandı

07.10.2022 09:52
Son dakika haberleri | "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde düzenlenen "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde düzenlenen "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Eylül'de düzenlenen "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında kentte yakalanan 12 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 30 Eylül'de 20 ilde gerçekleştirilen "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 12'si Adana'da yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Müsilaj, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında Adana'da 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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