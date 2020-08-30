Son dakika haberleri: "MÜSLÜM GÜRSES'İ EŞİ ÖLDÜRDÜ" İDDİALARINA HAYRANLARDAN TEPKİ - Son Dakika

Şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül'ün, Müslüm Gürses'i eşi Muhterem Nur'un öldürdüğünü ileri sürmesinin ardından Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un bir grup hayranı sanatçının mezarı başında bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Muhterem Nur'un manevi oğlu Taner Akkuş, "Biz kendisini özüre davet ediyoruz. Eminim yargı mekanizması bu konuya duyarsız kalmayacaktır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayınlanan bir televizyon programına katılan şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in, eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü iddia etti. İddiaların ardından Müslüm Gürses ve Muhterem Nur hayranları, Gürses'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir araya geldi. Aralarında Muhterem Nur'un manevi oğlu Taner Akkuş'un da bulunduğu topluluk önce dua etti, ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"KENDİSİNİ ÖZÜRE DAVET EDİYORUZ"Açıklama yapan Muhterem Nur'un Manevi oğlu Taner Akkuş, "Bugün burada bulunma sebebimiz, dün akşam talihsiz bir açıklama olması. Bildiğiniz üzere bir sanatçının sermayesi sanatı ve sesidir. Zaman zaman bazı sanatçılarımız gözden, gönülden düşer. Bu minvalde Yunus Bülbül isimli sanatçı dün akşam KKTC'de bir kanalda çıktı ve orada merhum Müslüm Gürses ve Muhterem Nur annemiz ile ilgili asılsız bir ithamda bulundu. Biz kendisini özüre davet ediyoruz. Eminim yargı mekanizması bu konuya duyarsız kalmayacaktır" dedi.

- İstanbul