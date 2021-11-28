Son dakika haberleri! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara soruşturma - Son Dakika

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülnar ilçesinde Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlara soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 22 Kasım'da yayın yasağı kararı verildiği belirtildi.

Yasağa rağmen haber yapıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayın yasağına rağmen ulusal ve yerel ölçekteki yazılı ve görsel basında bir kısım yanlış içerikli, kişilik haklarını ihlal edici, basının haber verme hakkı ve görevinin sınırlarını aşan ve soruşturmanın selametini tehlikeye düşürebilecek nitelikte birçok haber yapıldığı görülmüştür. Belirtilen içerikteki haberlere yönelik olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 'Gizliliğin ihlali' başlıklı 285. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır."

Olayın geçmişi

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H. Yağal, 23 Kasım'da tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.