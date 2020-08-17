Son dakika haberleri... Mustafa Cengiz: "Omar'ın Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transfer Omar Elabdellaoui için, "Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen törenle birlikte kendisini 2022-2023 sezonunun sonuna dek Galatasaray'a bağlayan imzayı attı.

İmza töreninde kulüp televizyonuna konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Omar Norveç'te doğdu ve büyüdü. Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olympiakos'ta kaptanlık yapmış çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Hoş geldin" dedi. - İSTANBUL