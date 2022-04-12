Son dakika haberleri... Mustafa Destici Dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Mustafa Destici Dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi

12.04.2022 11:48

Gelen son dakika haberlerine göre BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi. Bizim ülkemiz de bundan nasibini aldı" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) ile iftar programında bir araya geldi. GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan ve GİMAT esnafı ile buluşan Mustafa Destici, gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Pandemi ile dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi. Bizim ülkemiz de bundan nasibini aldı. Bunların yükselmesinde temel sebep ne diye baktığımızda temel girdi maliyetlerinin artması diyebiliriz. Bu temel girdi maddelerinin önemli bir kısmını ithal ediyoruz. İlaç, akaryakıt, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz ve kömür başta olmak üzere bu ürünlerin yüzde 70-80 diyebileceğimiz bir kısmını ithal ediyoruz. Dışarıda bu ürünlerin fiyatları çok yükseldiği için hem ithal ettiğiniz ürünlere yansıyor hem de ürettiğiniz ürünlere yansıyor" ifadelerini kullandı.

Esnafın, fırsatçılık yapanlara karşı dikkatli olması ve bunları kendi içlerinde kontrol etmeleri gerektiğini dile getiren Destici, "Burada önce esnaf ve tüccarımızın bunları kendi içlerinde kontrol etmeleri lazım. Buradaki esnaf arkadaşlarımız bu konuda çok hassaslar. Bunu görmekten de büyük memnuniyet duydum. Her toplum içerisinde bunlara uymayan insanlar oluyor. Bunlara karşı hem devlet tedbir almalı hem de derneklerimizin bunları içlerinde barındırmaması lazım" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Mustafa Destici Dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi
Son dakika haberleri... Mustafa Destici Dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi
Son dakika haberleri... Mustafa Destici Dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Pandemi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mustafa Destici Dünyada gıda fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi - Son Dakika


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