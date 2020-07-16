Son dakika haberleri | Mustafa Özer: "Genç oyuncularımızla mücadelemize devam" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mustafa Özer: "Genç oyuncularımızla mücadelemize devam"

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig'e veda eden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'e veda eden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer açıklamalarda bulundu. Özer, "Boluspor için önemli bir maç, elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Genç oyuncularımızla mücadelemize devam" dedi.

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Küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, ligin 34. haftasında evinde konuk edeceği Boluspor maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalıştılar.


"Bolu maçında elimizden geleni göstereceğiz"


Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-kırmızılıların Teknik Direktörü Mustafa Özer, sezonun son karşılaşmasını değerlendirdi. Özer, "Boluspor için önemli bir maç. Bizim uzun bir süredir maç seçme şansımız yok. Bu maçta her maç gibi çıkıp, elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Selman ve Hasan Ulaş sakatlıklarından dolayı sahada olmayacaklar, Bedirhan Altunbaş ve Muhammet'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Bunun dışında genç oyuncularımızla mücadelemize devam" dedi.


"Takımın geleceği bu çocuklar"


Birçok oyuncunun takımdan ayrıldığını söyleyen Özer, "Seneye bizimle olmayacak oyuncularımıza artık maçlarda forma vermiyoruz. Bizimle kader birliği yapan genç çocuklarımız sahada olmaya devam edecekler. İç transfer süresince takımımızın çoğunluğunun bizimle kalması çok önemli. Bu takımın geleceği de, varı da, yoğu da bu çocuklar. Tabii ki bu çocuklarımızın hataları olacak. Henüz yeni forma şansı bulmaya başlamış bu çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Özer, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Mustafa Özer: 'Genç oyuncularımızla mücadelemize devam' - Son Dakika Spor
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