Üye Girişi
MUSTAFA SARIGÜL: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ - Son Dakika

MUSTAFA SARIGÜL: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ

28.12.2021 14:37

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) gönderilen teftişle ilgili, "İçişleri Bakanlığı mektup yazarak teftiş göndermez, sosyal medyadan mektup göndermez, basınla konuşarak mektup göndermez.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) gönderilen teftişle ilgili, "İçişleri Bakanlığı mektup yazarak teftiş göndermez, sosyal medyadan mektup göndermez, basınla konuşarak mektup göndermez. Usulde böyle bir uygulama yoktur? dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül il teşkilatıyla toplantı ve birtakım ziyaretler için Sivas'a geldi. İlk olarak parti binasını ziyaret eden Sarıgül, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gündeminden doların düşmediğini söyleyen Sarıgül, "Türkiye dolarla yatıyor, dolarla kalkıyor. Gözü kulağı döviz kurlarında yaşıyor. Kur yükseliyor, panik oluyoruz, düşüyor bayram yapıyoruz ama asıl sorunlarımız yerinde duruyor. Kura müdahale etmek, ateşi çıkan hastaya aspirin vermektir. Oysa yapılması gereken ateşin neden çıktığını bulmak ve onu tedavi etmektir. Ekonominin can damarı güvendir. Güven olmazsa yatırım olmaz, güven olmazsa eline para geçen dövize koşar. Güven ortamını sağlamanın ilk şartı, ülkeyi demokrasi ve hukukun üstünlüğü içinde yönetmektir. Ekonominin ahbap çavuş ilişkisine değil, kurumlar ve kurallara dayalı olması gerekir. Liyakate önem vermek, ekonomiyi ehil ellere teslim etmek, merkez bankasının işine karışmamak şarttır" dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ'

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen teftişle ilgili de konuşan Sarıgül, "Belediye başkanlarımızla ilgili son zamanlarda yapılan 'teftiş gönderiyorum', 'denetleme gönderiyorum' gibi düşünceleri asla doğru bulmayız. İçişleri Bakanlığı mektup yazarak teftiş göndermez, sosyal medyadan mektup göndermez, basınla konuşarak mektup göndermez. Usulde böyle bir uygulama yoktur. Teftiş yapılması gereken bir uygulama varsa İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri görevini yapar ama davul zurna çalarak ben teftiş gönderiyorum mantığını TDP olarak bir devlet anlayışımızla bağdaştırmayız. Bu tür uygulamaları kesinlikle doğru bulmayız. Belediye başkanlığım dönemimde her sene defalarca teftiş gördüm. Her sene Sayıştay müfettişlerimiz denetledi. Teftiş son derece önemlidir. Teftiş eğitici ve öğreticidir ama davul zurna çalarak ben teftişe geliyorum demek, siyasi bir anlayışla ve demokrasi anlayışımıza uymaz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Sarıgül ve beraberindeki partililer, Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve şu an müze olarak kullanılan Atatürk ve Kongre Müzesi'ni ziyaret etti. Sarıgül, müzeyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.

MUSTAFA SARIGÜL: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ
MUSTAFA SARIGÜL: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ
MUSTAFA SARIGÜL: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ
MUSTAFA SARIGÜL: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ
MUSTAFA SARIGÜL: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ

YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Sarıgül, İstanbul, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUSTAFA SARIGÜL: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ - Son Dakika


Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı         
16:13
Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi         
16:11
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
16:13 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı
16:11 ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!
16:10 Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi
16:09 HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
15:47 Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin
15:26 Antalya'da okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15:17 KOM Mayo'da miras kavgası! Babasının mezarını açmak istedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 16:19:24. #1.12#
SON DAKİKA: MUSTAFA SARIGÜL: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEKTUP YAZARAK TEFTİŞ GÖNDERMEZ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement