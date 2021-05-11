Konya'nın Ereğli ilçesinde müstakil evde çıkan çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ereğli ilçesi Atakent Mahallesi hastane yolu üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün iftar saatinde evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına fark eden ev sahipleri yangına müdahale ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KONYA