Son dakika haberleri: Müstakil konutları lüks hale getirmek yeni yatırım aracı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Müstakil konutları lüks hale getirmek yeni yatırım aracı

05.04.2021 11:46
Son dakika haberleri: Müstakil konutları lüks hale getirmek yeni yatırım aracı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Mimar Şerif Soğukbulak, gelir seviyesi yüksek yatırımcıların lüks konutlara yöneldiğini söyleyerek, "Müstakil konutları lüks hale getirmek yatırım aracı haline geldi" dedi.

Mimar Şerif Soğukbulak, gelir seviyesi yüksek yatırımcıların lüks konutlara yöneldiğini söyleyerek, "Müstakil konutları lüks hale getirmek yatırım aracı haline geldi" dedi. Soğukbulak, uygun fiyatlı ev alıp evin fiyatından daha fazla harcama yaparak, lüks hale getirip satan yatırımcılar olduğuna dikkat çekti.

Artstyle Mimarlık kurucusu Mimar Şerif Soğukbulak, pandemi sürecinde lüks konut talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kovid-19 pandemisinin lüks villalara ve konutlara talebi artırdığını vurgulayan Soğukbulak, "Global gayrimenkul komisyonculuğu verilerine göre yüksek kaliteli konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre bazı ülkelerde yüzde 50'ye varan oranlarda arttı. Hem lüks hem müstakil evlere yoğun bir talep var. İş dünyasının uzaktan çalışmaya yönlenmesinin de bunda etkisi var. Ultra zenginler müstakil evlerinin bazı odalarını iş alanına döndürüyor. Yani işleri evlerinden yönetiyorlar" diye konuştu.

"EVİN FİYATININ İKİ KATI KADAR EV TADİLATINA HARCAYANLAR VAR"

Bu faktörler dışında konut fiyatlarındaki artışın lüks konutları yatırım için cazip hale getirdiğini ifade eden Mimar Şerif Soğukbulak, "Yüksek gelire sahip kesim, evlerine daha fazla harcama yapıyor. Evin fiyatı kadar hatta evin fiyatından daha fazla ev tadilatı ya da geliştirme uygulamaları için para harcayan insanlar var. Bu da gösteriyor ki belli bir gelir seviyesinin üzerindeki zenginler lükse daha fazla yatırım yapıyor" dedi.

Düşük konut kredilerinin veya borçlanma maliyetlerinin düşük olmasının lüks konutlara talebi olumlu etkilediğine işaret eden Şerif Soğukbulak, şöyle devam etti:

"Karantina kısıtlamalarında insanlar daha fazla alana ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple geniş, ferah, müstakil ve daha büyük mülklere talep artıyor. Örneğin; geniş bahçeli bir villası olan bazı müşterilerimiz villa alanlarına ek odalar yaptırarak evde yaşam alanlarını genişletmek istiyor. Lüks konut piyasası normalde durgundur; ancak yaşam alanlarına duyulan ihtiyacın artması ve özellikle yüksek gelire sahip ailelerin konforundan vazgeçmemesi sebebiyle piyasada son 1 yıldır ciddi hareketlenme var."

"KONFOR STANDART İHTİYAÇ HALİNE GELDİ"

"Lüks konutların sayısı giderek artıyor; çünkü üst düzey ev sahipleri salgın sırasında finansal araçlarda hareket etme esnekliğine sahipler. Satılık lüks evlerde arz artışı, zengin alıcıların seçim yapabilmelerini sağlıyor" diyen Soğukbulak, şu ifadeleri kullandı: "Pandemi gösterdi ki olağanüstü durumlarda evler sığınağımız oluyor. Karantinada kalan insanlar konfora daha fazla ihtiyaç duymaya başladı. Yaşadığı evde işlerini yönetmek zorunda kalan insanlar için konfor standart bir ihtiyaç haline geldi. Bu durum gayrimenkul alışkanlıklarını değiştirdi. İnsanlar artık şehirden doğaya yakın yerlere ve konfora yöneliyor."

Gelir seviyesi yüksek yatırımcıların doğal ortamlara yakın lüks konutlara daha fazla ilgi duymaya başladığına işaret eden deneyimli mimar, şunlara vurgu yaptı:

"Müstakil konutları lüks hale getirmek de bir yatırım aracı haline geldi. Uygun fiyatlı ev alıp, evin fiyatından daha fazla harcama yaparak lüks hale getirip satan yatırımcılar var. Bu çok cazip bir yatırım seçeneği olmaya başladı. Uygun fiyatla arsa ya da tarla alıp üzerine lüks villa inşa ettiren insanların sayısı da çok fazla. Yani gayrimenkul sektöründe lükse doğru bir yönelim dikkat çekiyor."


Son dakika haberleri: Müstakil konutları lüks hale getirmek yeni yatırım aracı

Gayrimenkul, Pandemi, Yatırım, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Müstakil konutları lüks hale getirmek yeni yatırım aracı - Son Dakika Ekonomi


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