Son dakika haberleri! Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, Sincan İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.D. isimli şahıs, bindiği taksiyi durdurarak alışveriş yaptığı büfeciyle tartıştı. Taksi sürücüsü ile İ.D.'nin arkadaşı Ö.Ş. kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu arada İ.D. 06 T 0192 plakalı taksiyi alarak kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından İ.D. isimli şahıs taksi ile birlikte Bala Abazlı Köyünde yakalandı. İ.D.'nin arkadaşı Ö.Ş. ise Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Taksi sürücüsü Erdem Duru, Plevne Mahallesi'nden yolcu aldıklarını belirterek, "Bahçe Caddesi'ne gittik, iki kişiydiler. Birisi alışveriş yapmak istedikleri tekelci ile kavga etti. Yanındaki ile kavgayı ayırmaya çalışırken taksiyi alıp kaçtı. Polisi aradım" dedi. Duru, takside telsizin kayıp olduğunu da ifade etti. - ANKARA