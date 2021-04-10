Son dakika haberleri: Mut'ta görev yapan başarılı polislere üstün başarı belgesi - Son Dakika

Mersin Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 7 personele Üstün Başarı Belgesi verildi.

Mut İlçe Kaymakamı Fatih Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlerinde gösterdikleri gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı Üstün Başarı Belgesi almayı hak kazanan, Başkomiser Cemil Yılan, polis memurları Ömer Solak, H.İbrahim Öçay, Hasan Ballı, Bayram Karadaş, Nihat Ahmet Keskin ve Rıza Zor olmak üzerer 7 personel için düzenlenen programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak bilgilendirme istatistiksel verileri içeren bir sunum yaptı.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından konuşan Zafer Şenocak, göstermiş oldukları gayretli ve başarılı çalışmalardan ötürü Üstün başarı Belgesi almaya hak kazanan personeli tebrik ederek, "Türk Polis Teşkilatı, yasaları korumak ve ülke bütünlüğüne zarar verecek her türlü faaliyetin önüne geçme konusunda ciddi bir görev üstlenerek ve almış olduğu bu sorumluluk bilinci ile görevini eksiksiz ve şeffaf bir şekilde yerine getirmekte ve her dönem kendini geliştirerek, yenilenen teknoloji ile birlikte kendini kuvvetlendirmeye devam etmektedir. Giymiş olduğunuz üniforma Devleti temsil etmekte. Siz değerli Emniyet personelini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Kaymakam Fatih Erdoğan ise, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize bir Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyor ve tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Düzenlenen programda Kaymakam Fatih Erdoğan ve Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, tarafından 7 personele Üstün Başarı Belgesi verildi. - MERSİN