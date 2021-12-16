Üye Girişi
Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı

16.12.2021 13:11
Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı

Son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tek katlı ev, mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada çöktü.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tek katlı ev, mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada çöktü. Olayda, enkaz altında kalan yaşlı çift ağır yaralanırken, evin önündeki otomobilde de hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eğerli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Bulut (78) mutfakta yemek hazırlarken patlama meydana geldi. Gaz sıkışması kaynaklı patlama nedeniyle ev çökerken, içeride bulunan Sultan Bulut ile eşi Mustafa Bulut (85) yaralandı. Çöken evin önündeki bir otomobilin de hasar gördüğü patlamayı duyanlar çiftin yardımına koştu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla gelen ekipler enkazdan çıkardıkları Bulut çiftini, tedavi için ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı
Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı
Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı
Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı
Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı
Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı
Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı
Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı

Sultan Bulut, Patlama, Besni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:07 Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı         
12:52
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
11:33
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü         
10:19
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:18:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Mutfağında patlama olan ev çöktü: 2 ağır yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement