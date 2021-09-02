Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fırının mutfağında çıkarak kısa sürede büyüyen yangın, paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fırında ise maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 607/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir fırının mutfağında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıya ulaştı. Restorandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası fırında maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ