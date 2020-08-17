Son dakika haberleri... Mutki'de 41 kilo 316 gram kubar esrar ele geçirildi
Son dakika 3. sayfa haberi: BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 41 Kilo 316 gram kubar esrar ele geçirildi.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 41 Kilo 316 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bitlis valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Mutki ilçesi Meydan köyünde M.S.Ç. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi elde edildi. Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mutki ilçesi Meydan köyündeki şahsa ait arazide uyuşturucu arama köpeği Evlat'ın katılımıyla icra edilen operasyonel faaliyette çuvallar içerisinde 41 kilo 316 gram kubar esrar ele geçirildi, Konu ile ilgili Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda kubar esrar maddesine el konulmuş ve arazi sahibi M.S.Ç. hakkında adli işlemler başlatıldı" denildi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 17:09
Kaynak: İHA
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