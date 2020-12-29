Son dakika haberleri | Müzeler, kapılarını sanal ortamda 24 saat açık tuttu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Müzeler, kapılarını sanal ortamda 24 saat açık tuttu

29.12.2020 13:47
Son dakika haberleri | Müzeler, kapılarını sanal ortamda 24 saat açık tuttu, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Mart ayından itibaren Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla kapanan önemli müzeler, eserlerini sanal ortama taşıdı.

Mart ayından itibaren Türkiye'de de etkisini göstermeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla kapanan önemli müzeler, eserlerini sanal ortama taşıdı.

Tüm dünyayı etkileyen salgına yönelik alınan tedbirler dolayısıyla okul, kütüphane, sinema ve tiyatrolar gibi geçici süreyle kapılarını kapatan müzeler, süreçten en çok etkilenen kurumlar arasında yer aldı.

Salgın dönemi, dijital dönüşümün deneyimlendiği yeni müzecilik anlayışına yol açtı. Eserlerini sanal ortama taşıyarak kapılarını 24 saat açan müzeler, evlerinde kalan sanatseverlerin, ulusal ve uluslararası birçok müzeyi dijital ortamda ziyaret etmesine imkan sağladı.

Yüz yüze iletişimin halen pek tavsiye edilmemesi ve sosyal mesafenin korunması gerekliliği, sanal ortamda 360 derece bakış açısıyla gezilebilen müzelere ilgiyi arttırdı.

"sanalmuze.gov.tr" adresinden birçok müze sanal ziyarete açıldı

Dijital dönüşümün deneyimlendiği yeni müzecilik anlayışına yol açan salgın döneminde, birçok müze ve ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "sanalmuze.gov.tr" adresinden tarih meraklılarının beğenisine sunuldu.

Sanal müzeler içerisinde İstanbul'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ankara'da Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Etnografya Müzesi, İzmir'de Efes Müzesi ve Atatürk Müzesi, Çanakkale'de Troya Müzesi, Samsun'da Gazi Müzesi, Çorum'da Boğazköy Müzesi ve Çorum Müzesi, Gaziantep'te Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Müzesi, Aksaray'da Ihlara Vadisi, Nevşehir'de Göreme Açıkhava Müzesi, Şanlıurfa, Antalya, Adana, Van ve Uşak müzeleriyle Hatay ve Mersin arkeoloji müzeleri ziyaret edilebiliyor.

Ayrıca Göbeklitepe, Hattuşa, Nemrut, Hierapolis (Pamukkale), Denizli Laodikeia, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Assos ve İzmir Efes ören yerleri de sanal ziyarete açık olarak gezilebiliyor.

Yıl içinde açılan İstanbul Havalimanı Müzesi ile Cumhurbaşkanlığı Milli Mücadele Sergisi de sanal ortamda ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

"Google Arts & Culture" sanatla buluşma noktalarından biri oldu

Dünyanın farklı noktalarındaki müzeleri ziyaret ederek, birkaç tıkla koridorlarında gezmeyi, birçok sanat eseriyle kültürel değeri yakından incelemeyi sağlayan "Google Arts & Culture", evde kalınan günlerde sanatseverlerin tercih ettiği sanal ortamlar arasında yer aldı. Londra'daki British Museum, New York'taki The Metropolitan Museum of Art, Berlin'deki Pergamonmuseum ve Amsterdam'daki Rijksmuseum'un koleksiyonlarının tamamı ya da önemli bir kısmına Google'ın özel sayfaları aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Google projesine, Türkiye'den Pera Müzesi ve Sakıp Sabancı Müzesi'nin yanı sıra İstanbul Modern, Borusan Contemporary, Masumiyet Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, SALT, Rezan Has Müzesi, Elgiz Müzesi ve Sadberk Hanım Müzesi de dahil oldu.

Türkiye'de kültürel miras, turistik alanlar, milli parklar ve doğal koruma alanlarına sahip çıkmak, aynı zamanda turizm açısından turistik alanların tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, "yerelnet.org.tr" adlı bir internet sitesi kuruldu. Sitede, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin yanı sıra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin cami olmadan önceki müze hali 360 derecelik sanal turla gezilebiliyor.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Anıtkabir, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Konuralp Müzesi, Muğla Müzesi, Kariye Müzesi, Jandarma Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, 15 Temmuz Hafıza Müzesi, Side Müzesi, Myra Örenyeri Demre, Azis St. Nicholas Kilisesi, Alanya Kalesi, Pamukkale Travertenleri (Hierapolis), Nevşehir Yeraltı Şehirleri, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Oyuncak Müzesi, Kapadokya Karanlık Kilise, Anamur Müzesi, İstanbul Kız Kulesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Bursa Vakıf Kültür Müzesi de sitede gezilecek sanal müzeler arasında bulunuyor.

Ayrıca çok sayıda müze, üniversite ve dernek, sosyal medya hesapları aracılığıyla müzecilik konusunda webinar, sohbet, çalıştay ve konferanslar gerçekleştirdi.

Arkeoloji, İstanbul, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Müzeler, kapılarını sanal ortamda 24 saat açık tuttu - Son Dakika


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