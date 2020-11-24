Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel klip hazırladılar.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği ABD Lisans 4 Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel klip hazırladılar. Öğrenciler klipte Öğretmen Marşı'nı ve çeşitli şarkıları seslendirdiler. Sosyal medyada paylaşılan klip, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. - ERZURUM
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Müzik bölümü öğrencilerinden Öğretmenler Gününe özel klip - Son Dakika