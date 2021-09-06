Üye Girişi
SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu - Son Dakika

SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu

06.09.2021 10:31

SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulunduJeffrey Herlings: Bu iyi bir ekip çalışmasının sonucu'Türkiye'yi çok seviyorum''Şu aşamada her şey mümkün'Tom Vialle: Pist gerçekten harikaydı'Çarşamba günü tek hedefim kazanmak'Sezer AFŞAR - Ata SELÇUK / AFYONKARAHİSAR, (DHA)...

SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu

Jeffrey Herlings: Bu iyi bir ekip çalışmasının sonucu

'Türkiye'yi çok seviyorum'

'Şu aşamada her şey mümkün'

Tom Vialle: Pist gerçekten harikaydı

'Çarşamba günü tek hedefim kazanmak'

Sezer AFŞAR - Ata SELÇUK/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - MXGP Of Turkey'nin Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ayağını kazanan Jeffrey Herlings ile Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ayağında podyumun zirvesinde yer alan Tom Vialle, Afyon pisti için övgü dolu ifadeler kullanırken Çarşamba günü yapılacak olan MXGP Of Afyon'da da hedeflerinin kazanmak olduğunu vurguladılar.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci ayağı olan MXGP Of Turkey, dün yapılan yarışlarla sona erdi. MXGP olarak adlandırılan Dünya Motokros Şampiyonası'nda Red Bull KTM Factory Racing pilotu Jeffrey Herlings topladığı 47 puanla etabı galip kapattı. Herlings, 2018 ve 2019 yıllarının ardından bu yıl da Türkiye'de kazanarak Afyon pistinde podyumun en tepesinde yer alma geleneğini sürdürdü. MX2 olarak adlandırılan Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nda ise Red Bull KTM Factory Racing Tom Vialle, etabın kazanını olmayı başardı. Yapılan yarışların ardından Jeffrey Herlings ve Tom Vialle, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

JEFFREY HERLINGS: BU İYİ BİR EKİP ÇALIŞMASININ SONUCU

Afyon'da gerçekleştirilen 2018 ve 2019 etaplarının ardından 2021'de de kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Herlings, 'Çok iyi hissediyorum. 3'üncü defa Türkiye'deyim ve 3'üncü defa etabı galip bitirdim. Benim için hat-trick oldu, diyebilirim. Şimdi önümüzde Çarşamba günü yapılacak yarışlar var. Yeni bir gün, yeni şanslar. Çarşamba günü de iyi bir yarış çıkarmaya çalışacağız. Çok çalıştık, ekip gerçekten çok iyi bir iş başardı. Bu iyi bir ekip çalışmasının sonucu' dedi.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

Afyon pistiyle ilgili olarak düşüncelerini de paylaşan tecrübeli sporcu, 'Türkiye'yi çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok keyifliyim. Sıcaklık çok yüksek değil. Burada çok güzel bir pist var. Şu anda geçişler belki biraz daha zor ama pistin genel anlamda çok iyi olduğunu söyleyebilirim' diye konuştu.

'ŞU AŞAMADA HER ŞEY MÜMKÜN'

Türkiye etabında topladığı 47 puan sonucu lider ile arasındaki farkı 36'ya indiren Herlings, şampiyonluk şansıyla ilgili olarak ise, 'Bu sezon üç yarışı kaçırdım. Şu anda sadece 36 puan gerideyim ve 10 yarış kaldı. Şu aşamada her şeyin mümkün olduğunu söyleyebilirim. İşlerin benim adıma bundan sonra daha iyi olacağını biliyorum' ifadelerini kullandı.

TOM VIALLE: PİST GERÇEKTEN HARİKAYDI

MXGP Of Turkey'nin Dünya Gençler Motokros Şampiyonası kategorisinde kazananı olan Tom Vialle ise çok iyi bir yarış olduğunun altını çizerek, 'Benim adıma çok iyi bir yarıştı. Bu etaba gelmeden önce 4 haftalık bir aramız vardı. Yaklaşık 1 aylık aranın ardından tekrar yarışlara döndük. Pist gerçekten harikaydı. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Grand Prix kazanmak harika' şeklinde konuştu.

Afyon pistiyle ilgili olarak da düşüncelerini aktaran 20 yaşındaki sporcu, 'Pist gerçekten çok iyi ve büyük bir alanı kaplıyor. İyi dönüşleri ve sıçrayış alanları var. Çok beğendiğimi ifade etmem gerekiyor' diye konuştu.

'ÇARŞAMBA GÜNÜ TEK HEDEFİM KAZANMAK'

Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan MXGP Of Afyon'da da hedefinin zirve olduğunu söyleyen Vialle, 'Hedefim kazanmaya devam etmek. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Motokrosta iyi bir start alman her zaman önemlidir. Çarşamba gün tek hedefim, kazanmak olacak' açıklamasında bulundu.

SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu
SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu
SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu
SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu
SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu
SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu

Türkiye, Turkey, Afyon, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük 11:09 Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten hükümete uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı 10:56 İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten hükümete uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı 10:42 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı 10:34 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı 40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi 10:24 40 metrelik falezlerin sıfır noktasında tehlikeli telefon görüşmesi Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti 10:14 Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti
Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı 09:48 Gine'deki darbeci komutan Albay Mamady Doumbouya'nın İsrail ve Birleşik Krallık'ta eğitim aldığı ortaya çıktı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı 09:30 Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı

Son Dakika Haberleri
11:09 Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük
10:58 Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
10:49 Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor
10:41 Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı
10:33 Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı
10:28 Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor
10:16 Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü
10:14 Los Angeles'tan transfer edilen Diego Rossi'yi, Galatasaraylı Muslera ikna etti
10:10 Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi
09:55 Brezilya - Arjantin maçında Sağlık Gözetim Ajansı görevlisinin belinde silah olduğu iddiası gündem oldu
Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor Keçide çıkan üçüncü boynuz ilgi çekiyor         
11:10
Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı Balayına gidecek yeni evli çift büyük bir engelle karşılaştı! Damat, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı         
10:59
Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, ölümsüzlüğü bulmak için biyoteknoloji firmasına finansal destek veriyor         
10:49
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor Ankara'da tarlada ortaya çıkan obruk, genişlemeye devam ediyor         
10:29
Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü Kazayı görünce ambulans çağırdı, olay yerine yaklaşınca kendi karısı olduğunu gördü         
10:16
Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi Şantiye bastığı iddia edilen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi ifade verdi         
10:11
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu Milli Eğitim Bakanı Özer: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu         
09:15
Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi Sınıfta pozitif vaka çıkması halinde eğitime devam edilecek! İşte MEB'den 81 ile Kovid-19 rehberi         
08:52
Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün toplanıyor! Masada 4 konu başlığı var         
08:21
Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi Son Dakika: Taliban, Afganistan'daki direnişin merkezi olan Pençşir'i ele geçirdi         
07:46
İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu İsmail Balaban 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında altın kemerin sahibi oldu         
07:27
Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş Gülşen'in karın kaslarının sırrı ortaya çıktı! Meğer spor yapmaktan değilmiş         
20:24
El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu El frenini çekmeyi unutan koca, eşinin ölümüne neden oldu         
20:14
ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi ABD'de yaşayan evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kameraya kaydedildi         
16:54
MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor MasterChef Didem, yarışmadaki halini unutturdu! Görenler dönüp tekrar bakıyor         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 11:14:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR MXGP Of Turkey'de kazananlar, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement