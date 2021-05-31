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Son dakika haberleri! Myanmar'da askeri yönetim karşıtı "sivil hükümet" Arakanlı Müslümanların durumundan endişe duyuyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Myanmar'da askeri yönetim karşıtı "sivil hükümet" Arakanlı Müslümanların durumundan endişe duyuyor

31.05.2021 13:11
Son dakika haberleri! Myanmar'da askeri yönetim karşıtı

Son dakika haber: KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan milletvekilleri tarafından kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), etnik temizlik sonucu Bangladeş'e göç eden Arakanlı Müslümanların durumuna dair endişe duyduklarını açıkladı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan milletvekilleri tarafından kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), etnik temizlik sonucu Bangladeş'e göç eden Arakanlı Müslümanların durumuna dair endişe duyduklarını açıkladı.

NUG'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın uluslararası hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi için NUG'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile iş birliğine hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, UCM'de Myanmar'ın meşru hükümeti olarak temsil edilmenin, NUG'nin görevleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Bu kapsamda NUG'nin 1 Şubat askeri darbesinden bu yana Myanmar ordusunun sivillere yönelik işlediği katliam, işkence ve diğer türlü suçların yargıya taşınması konusunda UCM'nin yetkilendirmesini beklediği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda özellikle 2016 ve 2017'de Bangladeş'e sığınan Rohingyaların durumundan çok endişe ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ulusal Birlik Hükümeti, Myanmar halkının menfaati için UCM ve diğer ilgili taraflarla yakın çalışma talebini yinelemektedir." denildi.

Askeri hükümete karşı "sivil hükümet"

Myanmar'da askeri darbeyle hükümetten indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) milletvekilleri, darbenin ardından askeri hükümeti meşru görmediklerini açıklayarak 16 Nisan'da Ulusal Birlik Hükümetini kurmuştu.

Kendilerini "sivil hükümet" olarak tanıtan NUG, darbe karşıtı sivilleri Myanmar ordusuna karşı korumak için 6 Mayıs'ta Halk Savunma Kuvvetleri (PDF) adı altında ordu kurduklarını ilan etmişti.

Askeri yönetim, NUG ve PDF'yi terör örgütü olarak tanımladıklarını duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 840 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Bangladeş, Hükümet, Myanmar, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Myanmar'da askeri yönetim karşıtı 'sivil hükümet' Arakanlı Müslümanların durumundan endişe duyuyor - Son Dakika


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