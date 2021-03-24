Son dakika haberleri... Myanmar'da bir aydır gözaltında tutulan AP muhabiri serbest bırakıldı - Son Dakika

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestoları haber yaparken gözaltına alınan Associated Press haber ajansı çalışanı Thein Zaw, serbest bırakıldı.

Yangon'daki Insein cezaevinden çıkarken görüntülenen AP muhabiri Zaw, dışarıda kendisini karşılayan meslektaşlarını selamladıktan sonra evine geçti.

AP'ye konuşan Zaw, bugünkü duruşmasında mahkemenin, kendisine yönelik bütün suçlamaları düşürdüğünü belirterek "Gözaltında tutulan diğer meslektaşlarım için endişe ediyorum. Onlar için üzgünüm." dedi.

Yangon'daki protestoları görüntülerken geçen ay gözaltına alınan Thein Zaw ve beraberindeki 5 gazeteci, kamu düzenini bozmakla suçlanmıştı.

BBC muhabiri Aung Thur da 19 Mart'ta Yangon'da gözaltına alınmış, 22 Mart'ta serbest bırakılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 275'den fazla gösterici hayatını kaybetti, 2 bin 500'e yakın kişi tutuklandı.

Geniş katılımlı gösterilerin sürdüğü ülkede, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemedeki yargılanmalarına devam ediliyor.