Myanmar'da cunta karşıtı "sivil hükümetin" temsilcisi, Arakanlı Müslümanlardan özür diledi - Son Dakika

Myanmar'da cunta karşıtı "sivil hükümetin" temsilcisi, Arakanlı Müslümanlardan özür diledi

22.04.2021 17:01

Myanmar'da askeri darbeyi tanımayan milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) tarafından kurulan ve sivil hükümet olduğunu öne süren Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), Aung San Suu Çii hükümeti döneminde Arakanlı Müslümanlara yeteri kadar destek veremedikleri için özür diledi.

Myanmar'da askeri darbeyi tanımayan milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) tarafından kurulan ve sivil hükümet olduğunu öne süren Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), Aung San Suu Çii hükümeti döneminde Arakanlı Müslümanlara yeteri kadar destek veremedikleri için özür diledi.

Sivil hükümetin Kadın, Genç ve Çocuk Bakanı Susanna Hla Hla Soe, internet ortamında düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Myanmar'daki krizi görüşmek için 24 Nisan'da Endonezya'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısına ilişkin Soe, "ASEAN, söz konusu toplantıda cuntanın değil bizim temsil edilmemize olanak tanımalıdır. NUG, halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan bir hükümettir." değerlendirmesinde bulundu.

Soe, sivil hükümetin Myanmar ordusuna karşı başarılı olması durumunda Arakanlı Müslümanlar ve ülkedeki diğer etnik gruplara karşı tavrının nasıl olacağına dair soruya ise "Aung San Suu Çii hükümeti döneminde milletvekilliği yapmış biri olarak, etnik gruplar ve insan hakları sorununa dair somut adımlar atamadığımızı kabul ediyorum." cevabını verdi.

Sivil hükümette Arakanlı Müslümanların yer alıp almayacağına dair Soe, "Arakan'daki kardeşlerimize yeteri kadar ses çıkaramadığımız için hükümet adına özür diliyorum. 31 Mart'ta ilan ettiğimiz Federal Demokrasi Anlaşmasında, sivil hükümette bütün etnik ve dini unsurlara yer vereceğimizi çok net bir şekilde belirttik. Bu süreçte geçmişteki hatalarımızdan ders çıkararak herkes için yeni bir başlangıç yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Soe, sivil hükümetin her türlü etnik ve dini ayrımcılığın karşısında duracağını vurguladı.

Sivil can kayıpları 739'a çıktı

Öte yandan Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı 739 oldu.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) hazırladığı raporda, son 24 saatte bir can kaybı daha doğrulandı.

Toplam can kaybı 739 olarak güncellenirken 3 bin 331 kişinin darbeden bu yana gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1059 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar'da cunta karşıtı sivil hükümetin temsilcisi, Arakanlı Müslümanlardan özür diledi
Myanmar'da cunta karşıtı sivil hükümetin temsilcisi, Arakanlı Müslümanlardan özür diledi
Myanmar'da cunta karşıtı sivil hükümetin temsilcisi, Arakanlı Müslümanlardan özür diledi
Myanmar'da cunta karşıtı sivil hükümetin temsilcisi, Arakanlı Müslümanlardan özür diledi

Endonezya, Hükümet, Myanmar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da cunta karşıtı 'sivil hükümetin' temsilcisi, Arakanlı Müslümanlardan özür diledi - Son Dakika


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