Son dakika haberleri: Myanmar'da darbe karşıtlarından gözaltındaki protestoculara destek için "mavi tişört" eylemi - Son Dakika

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto eden darbe karşıtları, gözaltındaki darbe karşıtlarına destek amaçlı "mavi tişört" eylemi başlattı.

Yangon, Mandalay, Bago gibi kalabalık bölgelerde, mahkumlara giydirilen mavi tişörtlerle sokaklara çıkan binlerce protestocu, bundan önce cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kalarak yaşamını yitirenlerin adlarını taşıyan pankartlarla darbe karşıtı sloganlar attı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki bazı pankartlarda, "Bütün tutuklular serbest bırakılana kadar hepimiz mahkumuz" mesajı verildi.

Yangon'daki protestocular da Myanmar ordusunun sivillere yönelik şiddetini lanetlerken, darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu sivil hükümete destek sloganları attı.

Askeri yönetim, sivil hükümeti "yasa dışı" ilan etti

Öte yandan Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı milletvekillerinden oluşan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH) kurduğu Ulusal Birlik Hükümetini (NUG) "yasa dışı" ilan ettiğini duyurdu.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MWD televizyonunda yer alan haberde, askeri hükümet tarafından NUG'ye ilişkin yapılan açıklama yer aldı.

Açıklamada, sivil hükümet olduğu öne sürülen NUG'nin meşru temellere dayanmadığı ve Myanmar halkının iradesini temsil etmediği belirtilerek, "Söz konusu oluşum yasa dışıdır." ifadesi kullanıldı.

CRPH 16 Nisan'da, Myanmar'daki askeri hükümeti meşru görmediklerini belirtip halkın oylarıyla seçilmiş isimlerden oluşan Ulusal Birlik Hükümeti adı altında "sivil hükümet" kurduklarını duyurmuştu.

Sivil hükümetin kabinesinde, 1 Şubat darbesinden önce gözaltına alınan eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, "devlet başkanı" olarak yer alırken ülkenin gözaltındaki eski fiili lideri Aung San Suu Çii de "Devlet Danışmanı" olarak görevlendirilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.