Son dakika haberleri! Myanmar'da STK'ler, Çin'e ait yatırımların saldırı tehlikesinde olduğunu öne sürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Myanmar'da STK'ler, Çin'e ait yatırımların saldırı tehlikesinde olduğunu öne sürdü

28.04.2022 17:31
Son dakika haberleri! Myanmar'da STK'ler, Çin'e ait yatırımların saldırı tehlikesinde olduğunu öne sürdü

Edinilen son dakika haberine göre KUALA Myanmar'da 550'den fazla sivil ve siyasi örgüt, Çin'in askeri rejimle ilişkilerini sürdürmesi halinde ülkedeki yatırımlarına saldırılar olabileceği konusunda uyardı.

KUALA Myanmar'da 550'den fazla sivil ve siyasi örgüt, Çin'in askeri rejimle ilişkilerini sürdürmesi halinde ülkedeki yatırımlarına saldırılar olabileceği konusunda uyardı.

Sivil toplum kuruluşları (STK), akademisyenler, siyasi partiler, işçi sendikaları ve parlamenterlerin de aralarında olduğu 558 grup, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yazdıkları açık mektupta, Çin'in Myanmar'daki yatırımlarının direniş güçleri tarafından hedef alınacağından endişe duyduklarını dile getirdi.

Myanmar'daki askeri rejim halk tarafından reddedilmesine rağmen Çin, askeri yönetimle ilişkilerini sürdürmeye devam ederken, ülkedeki enerji boru hatları ve Rakin eyaletindeki liman ihalesiyle ülkedeki en büyük yabancı yatırımcı olarak öne çıkıyor.

Pekin yönetimi geçen günlerde, ülkedeki "durum nasıl değişirse değişsin" büyük projelerini geliştirmek için askeri yönetimle çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Söz konusu açıklamanın ardından Sagaing bölgesinde bulunan Çin'e ait bakır madenlerine yönelik direnişçilerden gelen saldırı tehditleri artmaya başladı.

Yangon'daki Çin Büyükelçiliğine gönderilen açık mektupta, "Çin'in direnişçiler tarafından baskıcı cunta rejiminin suç ortağı" olarak görülebileceği belirtildi.

Açık mektupta imzası bulunan "Stop Blood-Stained Money" grubundan Ko Ye, Çin'in askeri rejimi diplomatik veya finansal olarak desteklemesi halinde direnişin daha uzun zaman alacağını kaydetti.

Çin'in, yalnızca askeri rejim devrildiğinde rehabilitasyona destek vermek için Myanmar ile ilişkilerini yeniden başlatması gerektiği belirtilen mektupta, "Çin, Myanmar halkının yanında durursa ya da tarafsız kalırsa yatırımları güvende olacak." ifadelerine yer verildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

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Sivil Toplum Kuruluşları, Çin Halk Cumhuriyeti, Saldırı, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Myanmar'da STK'ler, Çin'e ait yatırımların saldırı tehlikesinde olduğunu öne sürdü - Son Dakika


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